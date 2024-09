Plus Reichenbach

Sport, Straußjugend-Contest und viel Musik: Reichenbach feiert ab 20. September Jubiläumskirmes

Von Gerhard Müller

i Eine riesige Menschenschar formierte sich stets, als ab 1948 vor dem Gasthaus Schmidt der Kirmesstrauß ausgerufen wurde. Das Foto stammt aus dem Jahre 1954 und zeigt die drei Straußbuben Gerhard Reis, Horst Bach und Gerhard Simon auf der Leiter vor „Hemmes“. Repro: Gerhard Müller Foto: Repro: Gerhard Müller

Nachdem am 10. Oktober 1948 erstmals eine Kirmes in Reichenbach gefeiert wurde und coronabedingt zwei Jahre nicht gefeiert werden durfte, ist es in diesem Jahr die 75. Kirmes, die in Reichenbach stattfindet. Die viertägige Jubiläumsfeier startet am Freitag, 20. September, ab 20 Uhr, mit einer von der Feuerwehr organisierten Blaulichtparty im Gemeindehaus.