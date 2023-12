Plus Hoppstädten-Weiersbach Sport, Musik und tolle Aktionen: Benefizgala des Volti-Teams Dambach Akteure singen, zaubern, spielen am Klavier, „tanzen“ mit dem Seil, eine Zwölfjährige singt mit unglaublicher Sopranstimme, eine Gruppe Poledancer windet sich mit viel Aufwand um die Tanzstange und ist damit Weltmeister geworden: Das alles ist nur ein Auszug aus dem Programm, das das Volti-Team aus Dambach für ihre Benefizgala am Samstag im Kommunikationszentrum des Umwelt-Campus auf die Beine gestellt hat. Von Karl-Heinz Dahmer

Charity. Wohltätigkeit – ist das Stichwort: Alle Einnahmen aus Ticketverkauf, Tombola, Essen und Trinken gehen an die Organisation „Make a Wish Deutschland“, versichert die Familie Leathers, die diese Aktion mit Sportlern und Interpreten aus der Kulturwelt organisiert hatten. „Make a Wish“ heißt übersetzt so viel wie „Wünsch dir etwas“. Und ...