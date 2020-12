Birkenfeld/Hoppstädten

Er war eine der prägenden Unternehmerpersönlichkeiten im Landkreis Birkenfeld, in seinen Läden leuchten Kinderaugen. Eberhard Fuchs, Gründer und Seniorchef der Firma Rofu-Kinderland mit Hauptsitz in Hoppstädten-Weiersbach, ist tot. Der Birkenfelder, der aus kleinen Anfängen heraus ein Unternehmen mit inzwischen mehr als 90 Filialen und rund 2200 Mitarbeitern aufbaute, starb am Dienstag im Alter von 76 Jahren.