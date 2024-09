Spielplatzeröffnung in Gollenberg: Abenteurer meistern Parcours

Nicht ganz 99 Luftballons stiegen zur Einweihung des neuen Spielplatzes in den Himmel.

Nicht ganz 99 Luftballons stiegen zur Einweihung des neuen Spielplatzes in den Himmel. Foto: Hannah Simon

Obwohl es nicht ganz 99 Luftballons wie im bekannten Lied von Nena waren, starteten rund 40 Kinder anlässlich der Spielplatzeröffnung der Ortsgemeinde Gollenberg ihre bunten Ballons in den Himmel. Das teilt die Gemeinde in einem Bericht über die Eröffnung mit.

Der neue Spielplatz, der beim Freizeitgelände der Dorfgemeinschaft eingerichtet wurde, wurde im Rahmen des diesjährigen Almfestes bei strahlendem Sommerwetter feierlich eröffnet. In vielen Arbeitsstunden hatten freiwillige Helfer den Spielplatz am neuen Standort in der unmittelbaren Nähe zum Bolzplatz und Freizeitgelände errichtet. Die kleinen Abenteurer, die den eigens gestaltete Spielplatzparcours erfolgreich meisterten, wurden mit einem erfrischenden Eis belohnt.

Die Jugendfeuerwehr der Oberhambacher Truppe beeindruckte mit ihren Vorführungen und sorgte für Begeisterung. Auch das Ponyreiten erfreute sich großer Beliebtheit bei den Kindern.