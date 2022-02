46 Spielplätze hat die Stadt: Davon sind viele in ganz schlechtem Zustand, ein Teil musste bereits geschlossen werden, weil die Spielgeräte zu gefährlich waren und kein Geld zur Beseitigung der Mängel da war. Das soll sich Schritt für Schritt ändern, kündigte Oberbürgermeister Frank Frühauf in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses in der Messe an.