Baumholder

Wer sich in den vergangenen Wochen immer mal wieder am Weiher umgesehen hat, der konnte nicht umhin festzustellen, dass sich dort einiges tut. Die Arbeiten für den Spielpark, der am Südufer entsteht, sind auf der Zielgeraden. Das bestätigt Christoph Donie, Fachbereichsleiter Bauen bei der VG-Verwaltung. „Zurzeit sind die Pflasterarbeiten im Gange“, berichtet er. „Wir sind ein wenig in Verzug geraten, aber bis Mitte Juni ist die Sache erledigt.“ Ursprünglich war das Ziel, bis Ende Mai mit allem fertig zu sein. Der Kostenrahmen von rund 924.000 Euro werde aber eingehalten. Das Projekt wird über das Bund-Länder-Programm Stadtumbau mit bis zu 80 Prozent bezuschusst.