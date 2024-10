Plus Reichenbach

Sperrung der Reichenbacher „Zehntschauer“: Wasserleitung aus den Gärten in die Straße verlegt

Gerhard Müller Von Sascha Saueressig

i Unter widrigen Bedingungen muss die durch die Baggerarbeiten beschädigte Glasfaserleitung repariert werden, um danach wieder Glasfaser einzublasen. 13 betroffene Hausanschlüsse haben aktuell weder Internetzugang noch einen Telefonanschluss. Danach sollen die Arbeiten an der Wasserleitung abgeschlossen werden. Foto: Gerhard Müller

Nach mehreren Wasserrohrbrüchen an einer alten Wasserleitung innerhalb kürzester Zeit in Reichenbach haben die Verbandsgemeindewerke kurzfristig entschieden, durch die Straße „Zehntschauer“ eine neue Wasserleitung zu verlegen. Auf rund 100 Metern wird die Leitung nun in der Straße neu verlegt.