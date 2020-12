Sperrmüll in Oberstein angezündet: Richter Pfeifer spricht von „Freispruch mit Geschmäckle“

Idar-Oberstein

Jugendrichter Johannes Pfeifer nannte sein Urteil einen „Freispruch mit Geschmäckle“: Am 8. Januar 2020 soll ein damals 20-Jähriger vor einem Haus der Wohnungslosenhilfe in der Kasinostraße in Idar-Oberstein Sperrmüll angezündet haben. Das Feuer sprang aufs Gebäude über, zwei Bewohner wurden mit knapper Not gerettet und kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Die Vorwürfe wiegen schwer. Nur: War der 21-Jährige der Täter? Für Richter Pfeifer, der immerhin seit Jahrzehnten im Justizdienst arbeitet, war der Fall einer der interessantesten in seinem Berufsleben: Es sei „fast ein Lehrbeispiel, wie Dinge, die zu Anfang offenkundig zu sein scheinen“, einen unerwarteten Ausgang nehmen können.