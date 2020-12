Idar-Oberstein

Von einer mutmaßlichen Vergewaltigung bis zum Brand der Wohnungslosenhilfe in der Kasinostraße im Januar 2020 reichen die Fälle, mit denen sich das Amtsgericht Idar-Oberstein in den kommenden Wochen beschäftigen muss. Am Montag, 26. Oktober, müssen sich zunächst fünf Beschuldigte unter anderem wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung vor dem Jugendschöffengericht verantworten.