Spendenbereitschaft ist ein Segen für den Tierpark: Futter erst einmal gesichert

Die ehrenamtlichen Helfer kümmern sich weiterhin um deren Wohlergehen. Aufgrund der bisher nicht absehbaren Öffnung von Gaststätten bleibt die Lage aber weiterhin angespannt. Es gab in den vergangenen Wochen aber auch schöne Momente: Unter anderem erblickten acht kleine Zicklein und drei kleine Lämmer das Licht der Welt.

Wie auch beim Wildfreigehege Wildenburg ist das Betreten des Tierparks wieder erlaubt. Natürlich nur unter bestimmten Auflagen: Es gelten die Kontaktsperre sowie die Hygiene- und Abstandsregelungen. Außerdem darf der Rundweg im Tierpark nur in einer Richtung begangen werden. Die Tiere freuen sich sicher schon auf Besuch. Der Vorstand des Tierparks in Birkenfeld möchte sich bei allen Spendern und Unterstützern in der gerade so schwierigen Zeit ganz herzlich bedanken.