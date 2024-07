Plus Kirchenbollenbach Speedbottles brillieren auf der Waldbühne: Samstagabend großes Finale bei „Rock im Daal“ Von Stefan Conradt i Foto: Sabine Greber-Maier Mit einem grandiosen Auftritt der Speedbottles (Foto) hat am Freitagabend bei besten Witterungsbedingungen das 27. Rock im Daal-Festival in Kirchenbollenbach begonnen.

Die Lokalmatadoren aus Idar-Oberstein standen nach zwei Jahren Pause wieder auf der Waldbühne und stellten ihre aktuelle CD "Get Down and Pray" vor. Im Anschluss brannten die Speedrock-Veteranen von "Peter Pan" ein lautstarkes Rock-Feuerwerk ab. Am Samstagabend geht es mit "Statues on Fire" (19.30 Uhr), March (21 Uhr) und der Hängerbänd ...