Kreis Birkenfeld

Die Delegiertenversammlung der rheinland-pfälzischen SPD hat am Samstag in Mainz Hans Jürgen Noss, den Direktkandidaten der Genossen im Wahlkreis 19, identisch mit dem Nationalparklandkreis Birkenfeld, auf Platz 16 ihrer Landesliste gewählt. Die Zustimmungsquote für Noss, der seit 2003 Abgeordneter des Landtags ist und sich beim Urnengang am 14. März 2021 erneut um ein Mandat bewirbt, lag bei 90 Prozent.