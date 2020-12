SPD: Dörfer werden gegen Stadt ausgespielt

VG Baumholder

Die Umfrage in den einzelnen Kommunen der VG zur Notwendigkeit einer Multifunktionshalle schlägt weiter hohe Wellen. Mittlerweile haben sich zehn der 14 Gemeinderäte dagegen ausgesprochen. Diesbezüglich hatte unter anderem Yannick Simon, Fraktionssprecher der SPD im Baumholderer Stadtrat, kürzlich mehr Solidarität statt Kirchturmdenken innerhalb der VG gefordert. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Andreas Werle, Bürgermeister von Leitzweiler, kritisierte Simon für seine Äußerungen in einem Leserbrief, warf ihm Dreistigkeit vor und teilte auch gegen die SPD-Fraktion im Allgemeinen aus. Nun melden sich Vertreter der Sozialdemokraten in einer Stellungnahme zu Wort.