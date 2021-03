Bei den Wählern der VG Baumholder kann sich Hans Jürgen Noss (SPD) besonders bedanken – denn dort erhielt er 34,6 Prozent der Erststimmen, mehr als in jeder anderen VG im Kreis Birkenfeld und in der Stadt Idar-Oberstein. In Berglangenbach stimmte fast die Hälfte der Wähler für ihn.