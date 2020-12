Kreis Birkenfeld

Anlässlich der Deutschen Waldtage 2020 hat das Forstamt Birkenfeld eine Wanderung durch einen Abschnitt des Zauberwalds bei Hattgenstein angeboten. Bei der Führung durch Amtsleiter Claus-Andreas Lessander wurde den rund 20 Teilnehmern deutlich: Der Klimawandel kommt nicht – er ist schon da und hat bereits deutliche Spuren in den Wäldern hinterlassen. „Es ist bei uns in den linksrheinischen Gebieten vielfach noch nicht so schlimm wie in den meisten anderen Bundesländern, da wir erst zwei extrem trockene Sommer in Folge hinter uns haben, anderswo waren es meistens schon drei“, erklärte Lessander. „Aber wenn der kommende Sommer auch bei uns noch einmal so trocken wird, werden wir sicher ein ähnlich dramatisches Schadensbild haben.“