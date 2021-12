„Spaziergänger“ biegen nach rechts ab: Polizei muss in Idar-Oberstein mehrfach eingreifen

Dunkel und kalt war es auf dem Platz „Auf der Idar“, und auch die Weihnachtsdeko konnte am Montagabend die Herzen kaum erwärmen. Ein Lichtblick: Seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte das Demokratische Bündnis Hunsrück-Hochwald, das am 8. November gegründet worden war. Der Anlass: So genannte „Spaziergänger“ hatten durch die – vom Verfassungsschutz beobachteten – „Freien Pfälzer“, dem pfälzischen Ableger der „Freien Sachsen“, überall in Rheinland-Pfalz zu Aufzügen und Versammlungen zum Protest gegen die Corona-Maßnahmen aufgerufen.