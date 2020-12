Türkismühle/Birkenfeld

Nach und nach kommen spärlich besetzte Schulbusse aus dem Kreis Birkenfeld vor der Gemeinschaftsschule Nohfelden-Türkismühle an. Wie an einer Perlenschnur aufgereiht marschieren die Schüler, begrüßt von drei Lehrern, mit gebührendem Sicherheitsabstand ins Gebäude. „Mit den Hygienemaßnahmen läuft es gut“, sagte Mathias Zell. Er war vor wenigen Tagen der offizielle Vertreter der Schülerschaft beim symbolischen Spatenstich für den Neubau der Mensa, die für circa 2,76 Millionen Euro in Türkismühle entstehen wird.