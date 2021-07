Sparda-Bank Idar-Oberstein: Filiale öffnet nach Corona-Schließung nicht mehr

Eine gute und eine schlechte Nachricht gibt es für Idar-Obersteiner Kunden im Bankensektor: Während die Filiale der Sparda-Bank in der Hauptstraße 299 nicht mehr für den Kundenverkehr öffnet und als reine Automatenfiliale erhalten bleibt, steht die Außenstelle der Commerzbank in Idar in der Hauptstraße 99 nicht auf der Liste der 340 (von 790) Filialen, die in diesem Jahr bundesweit geschlossen werden sollen. Der Grund für die Standortschließungen sei die abnehmende Nachfrage der Kunden, erklärt die Bank. Der Trend gehe hin zur Onlinebanking, heißt es seitens der Commerzbank, weswegen immer weniger Menschen die örtlichen Servicestellen aufsuchten.