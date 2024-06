Plus Kirschweiler

Spannung vor der Stichwahl in Kirschweiler: Benkendorff und Dreher gehen die Woche unterschiedlich an

i Während Herausforderer Christoph Benkendorff (links) noch Flyer verteilt hat, waren die Tage vor der Stichwahl für Amtsinhaber Karl-Otto Dreher die ganz „normalen“ eines Ortschefs. Fotos: Christoph Benkendorff/Karl-Otto Dreher Foto: Karl-Otto Dreher

In Kirschweiler bleibt es spannend: Im einzigen Ort in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen kommt es am kommenden Sonntag, 23. Juni, zur Stichwahl um den Posten des Ortsbürgermeisters. Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Mit einem Ergebnis wird bis etwa 20 Uhr gerechnet.