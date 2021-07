Sozialpädiatrisches Zentrum: Kampf um Erhalt zeigt Ergebnisse

Die Bereichsstelle Idar-Oberstein des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) der Stiftung Kreuznacher Diakonie feierte im März 2017 ihr 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass lud die Einrichtung zum Tag der offenen Tür in die Räume am Kirchhofshübel ein. Das Angebot wurde rege genutzt. In den vergangenen Monaten hielten sich hartnäckig die Gerüchte, dass die Bereichsstelle in Idar-Oberstein zum 1. August geschlossen werde. Das stimmt so nicht – zumindest nicht ganz, wie Recherchen unserer Zeitung ergeben haben.