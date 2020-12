Idar-Oberstein

Emilie, Mansour und Sebastian haben überhaupt kein Problem damit, in den Ferien die Schulbank zu drücken. Ganz im Gegenteil: Die Grundschüler haben, so sagen sie selbst, eine Menge Spaß an der Sommerschule. In den letzten beiden Ferienwochen gab es von Montag bis Freitag (am 14. August ist der letzte Sommerschule-Tag) jeweils drei Stunden Unterricht in den Fächern Mathe und Deutsch. Dieser wird angeleitet von Lehramtsstudenten, Lehramtsanwärtern, Lehrkräften und pädagogischem Personal, pensionierten Lehrkräften sowie älteren Schülern, die dafür vorher geschult werden.