Sommermärkte statt Prämienmarkt: Größte Veranstaltung im Kreis Birkenfeld zum zweiten Mal abgesagt

Auch im Sommer 2021 wird es den Veitsrodter Prämienmarkt in der bekannten Form nicht geben. Und somit wird nach 2020 erneut auch keine Tierprämierung stattfinden. Das hat Ortsbürgermeister Bernd Hartmann in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates mitgeteilt. Stattdessen werden an den beiden kommenden Wochenenden, 10. und 11. Juli sowie 17. und 18. Juli, die sogenannten Sommermärkte mit Krammarkt, Essensständen, Kinderkarussell und Bewirtung in der offenen Halle auf dem Marktgelände angeboten. Details hierzu werden in Kürze bekannt gegeben.