Sommermärkte einen Tag länger – DRK bietet Corona-Tests an

Die Veranstalter der beiden Sommermärkte, die an den nächsten beiden Wochenenden als Ersatz für den Veitsrodter Prämienmarkt auf dem Marktgelände unter den alten Eichen in Veitsrodt stattfinden werden, haben es nicht leicht. „Es gibt ständig Änderungen. Das, was vor wenigen Tagen noch richtig war und am Montag noch in der NZ zu lesen war, ist nun schon überholt“, sagt Jürgen Schneider, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Veitsrodter Prämienmarkt (IVP). Aus der Not wird nun eine Tugend gemacht, indem der zweite Sommermarkt um einen Tag verlängert wird.