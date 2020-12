Kreis Birkenfeld

Trotz Corona wurden auch in diesem Jahr die nun zu Ende gehenden Sommerferien dazu genutzt, an mehreren Schulgebäuden im Kreis Birkenfeld Sanierungsarbeiten zu beginnen beziehungsweise fortzusetzen. Nicht überall ging es dabei aber so zügig voran wie in Baumholder. So klagt zum Beispiel Antje Petri-Burger, die Rektorin der IGS Herrstein-Rhaunen, über aus ihrer Sicht „schleppende Fortschritte“. Mit einem Gesamtvolumen von circa 10,4 Millionen Euro wird schon seit längerer Zeit und sozusagen als Dauerbrennerprojekt die Sanierung und Erweiterung des Schulstandorts in Herrstein betrieben, wobei der Altbau bekanntlich durch das verheerende Hochwasser vom 27. Mai 2018 in Mitleidenschaft gezogen worden war.