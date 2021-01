Bad Kreuznach/Baumholder

Gemeinschaftliche Vergewaltigung einer Kollegin mit wechselseitigem Vaginalverkehr während einer Übung eines Fallschirmjägerregiments aus Zweibrücken in einer Unterkunft auf dem Truppenübungsplatz in Baumholder in der Nacht vom 20. zum 21. März 2018 – das wirft die Staatsanwaltschaft in Bad Kreuznach zwei Soldaten aus Solingen und Pirmasens vor. Der Prozess hat am Dienstag begonnen, drei Verhandlungstage sind angesetzt.