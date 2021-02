Übervolle Müllcontainer, Müllsäcke und Restmüll auf dem Fußweg, der wegen der Abfälle nicht mehr zu benutzen sei – so beschreibt NZ-Leser Dietmar Bösel die Lage in der Hohlstraße 46. Es seien bei diesen Müllablagerungen sogar Ratten gesehen worden. „Viele Anwohner haben sich schon mehrmals beim Ordnungsamt beschwert, aber es wird nichts unternommen“, schreibt er in einer Mail an die Nahe-Zeitung.