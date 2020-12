Small Talk gehört trotz Corona dazu: Friseure berichten von vollen Terminkalendern

Kreis Birkenfeld

Was tun, wenn die Haare immer länger werden und niemand da ist, der sie in Form bringen kann? Diese scheinbar banale Frage hat in den vergangenen Wochen sicher viele Bürger gequält. Friseurbetriebe waren wegen Corona geschlossen, ihr gesellschaftlicher Stellenwert trat dadurch umso stärker zutage. Manch einer hatte sich womöglich schon mit dem Gedanken angefreundet, selbst zur Schere zu greifen oder die Matte gleich ganz abzurasieren. Seit Montag dürfen die Salons wieder öffnen – unter verschärften Hygienevorschriften. Die NZ hat bei Betrieben im Kreis Birkenfeld nachgefragt, wie der Restart lief. Das Fazit: Die Terminkalender sind voll, die Freude bei den Kunden ist groß – und Small Talk funktioniert auch mit Mundschutz. Doch ein seltsames Gefühl schwingt hier und da mit.