Es tut sich was am Stadt- und Skaterpark im Gewerbepark Nahetal in Nahbollenbach. Die Firma Schwarz hat nach der Winterpause die Arbeit am Projekt wieder aufgenommen. Schon sind die ersten Aktionsflächen asphaltiert und betoniert. Bühne und Ruhebereich davor sind bereits fertiggestellt, ebenso die Parkplätze zwischen Bürger- und Bikepark.