Sitzung des Stadtverbands: Vereine freuen sich über Finanzspritzen

Von Karl-Heinz Dahmer

i Das Bild zeigt den Vorsitzenden Lothar Lenz (Mitte, rechts) und den Zweiten Vorsitzenden Thomas Klein (Mitte, links) mit dem Scheck über die Gesamtsumme der Spenden. Außerdem waren Vereinsvertreter der begünstigten Institutionen anwesend. Foto: Leonhard Stibitz

Vorm Vereinsheim der Hundefreunde Idar und Umgebung in Wäschertskaulen stand ein Mann, den man an diesem Ort nicht erwartet hätte: Gleich sollte drinnen die Jahreshauptversammlung (JHV) des Stadtverbands sporttreibender Vereine beginnen, und da ist ein IKG-Narr wie Stefan Dalheimer eigentlich fehl am Platz. Könnte man meinen. Dalheimer ist Zweiter Vorsitzender der Idarer Narren, der Erste, Daniel Marx, kam wenige Minuten später ebenfalls.