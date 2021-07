Sinnlose Zerstörungswut: Unbekannte demolieren Bank am Energieweg in Gimbweiler

„Zwei Jahre Arbeit, Engagement, Zeit und Geld enden in mutwilliger Zerstörung. Wer tut so etwas? Und warum? Und vor allem: Wie können wir solche Aktionen in Zukunft vermeiden? Diese Fragen stellt sich VG-Klimaschutzmanagerin Inga Klawitter nach einem aktuellen Vorfall in Gimbweiler. Dort hat die Gemeinde einen neuen Energieweg angelegt, an dem bislang unbekannte Übeltäter nun eine Sitzbank demoliert haben. Diese steht oberhalb der Heizzentrale im Bereich der großen Freilandfotovoltaikanlage.

Auf Erstattung einer Anzeige habe man verzichtet, da die Gemeinde die Bank zwischenzeitlich schon wieder wieder repariert hat, dennoch sieht Klawitter Diskussionsbedarf. Denn in der jüngeren Vergangenheit habe es nun schon mehrfach Beispiele für Vandalismus in der VG Birkenfeld gegeben hat − etwa, als im Sommer 2020 die erst kurz zuvor aufgestellte XXL-Bank in Hattgenstein durch Brandstiftung stark beschädigt wurde. Auch am Jugendzentrum und am Schulzentrum sowie auf dem Talweiherplatz in Birkenfeld habe es nun schon mehrfach Sachbeschädigungen gegeben.

„Selbst der beliebte Verkaufsautomat vor der Metzgerei Jung in Hoppstädten wurde schon in Mitleidenschaft gezogen, und hat vor Kurzem einen Fußtritt abbekommen“, klagt Klawitter. Die Klimaschutzmanagerin ergänzt: Mit vielen Kollegen arbeiten wir ständig an der Verschönerung der Ortsgemeinden und an neuen Angeboten für die hier lebenden Menschen und für Touristen. Wenn unsere Arbeit dann einfach wieder zerstört wird, sind wir frustriert und ratlos. Über Stellungnahmen und vor allem Vorschläge, wie wir diesem Zerstörungswahn entgegenwirken können, wären wir dankbar“, sagt Inga Klawitter.

Die Klimaschutzmanagerin der VG ist unter Telefon 06782/990.192 oder E-Mail an i.klawitter@vgv-birkenfeld.de erreichbar. Anregungen können auch auf der Facebook-Seite „Masterplan 100 Prozent Klimaschutz in der Verbandsgemeinde Birkenfeld gegeben werden.