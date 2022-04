Siebter Verhandlungstag im Tankstellenmord-Prozess: Für den Täter war Alex W. „ein Mitschuldiger“

„Wenn ich 100 Männer zusammenbekommen hätte, hätte ich eine Armee gegründet, um die Verantwortlichen auszuschalten“: Diese kurz nach seiner Festnahme bei der Vernehmung durch die Polizei in ganz ruhigem und sachlichen Ton geäußerte Aussage macht deutlich, wie sehr sich der Angeklagte im Tankstellenmord-Prozess angesichts der Corona-Schutzmaßnahmen in die Enge gedrängt fühlte und radikalisiert hatte. Das dokumentiert das Video von dieser Befragung, das am Montag am siebten Verhandlungstag vor der Ersten Strafkammer am Landgericht Bad Kreuznach gezeigt wurde.