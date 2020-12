Kreis Birkenfeld

Corona greift im Kreis Birkenfeld immer weiter um sich: Auf einen neuen Rekordwert schnellte die für den Corona-Warn- und Aktionsplan in Rheinland-Pfalz maßgebliche Sieben-Tage-Inzidenz: 128 ohne und 158 einschließlich US-Soldaten. Schon bei 50 ist die Alarmstufe „Rot“ erreicht, die drastische Maßnahmen vorsieht, die der Landkreis in Abstimmung mit dem Land per Allgemeinverfügung angeordnet hat. Kaum waren am Donnerstag die ersten zusätzlichen Beschränkungen in Kraft getreten, gab der Kreis Birkenfeld einen Katalog von Verschärfungen bekannt, die seit dem gestrigen Sonntag zunächst für zwei Wochen gelten.