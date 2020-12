Wickenrodt

Ihr Weg zur Hochzeits- und Trauerrednerin war so nicht geplant: Marion Disser, die mit ihrer Familie – dazu gehören 14-jährige Zwillinge – in Wickenrodt lebt, brauchte jenes einschneidende Erlebnis, das diesen Weg einleitete. Die 46-Jährige berichtet: „Im Sommer 2018 entschlossen sich mein Bruder und meine Schwägerin für eine freie Trauung auf einer Waldlichtung in Wickenrodt. Diese Idee fand ich romantisch.“ Etwas erstaunt sei sie dann gewesen, als die Schwägerin zu ihr kam und sagte: „Als dein Bruder mich fragte, wer soll uns denn jetzt trauen, habe ich ihm gesagt: ,Deine Schwester Marion, die kann das‘.“