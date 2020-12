Birkenfeld

Sie sind sozusagen die Vorhut für die ab dem 17. August geplante Wiederaufnahme des Regelbetriebs mit Präsenzunterricht für alle: Das Land bietet Kindern der Jahrgangsstufen eins bis acht in den beiden letzten Ferienwochen in der sogenannten Sommerschule RLP die Möglichkeit, freiwillig und kostenlos Nachhilfeunterricht in den Fächern Mathematik und Deutsch zu nehmen. Im Unterschied zu anderen Regionen in Rheinland-Pfalz gibt es im Kreis Birkenfeld ein recht großes Interesse an der Sommerschule. Mit insgesamt rund 50 angemeldeten Jungen und Mädchen ist die Realschule (RS) plus/Fachoberschule (FOS) hinter der Grundschule in Birkenfeld (circa 85) auf Rang zwei, was die Teilnehmerzahl angeht. Die NZ hat in der Bildungsstätte in der „Brechkaul“ einen Blick in die Klassenräume der Sommerschule geworfen.