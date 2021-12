Plus Idar-Oberstein

Sicherheitsgefährdung: Idar-Oberstein verbietet „Montagsspaziergang“

Die Stadt Idar-Oberstein hat per Allgemeinverfügung den für Montag geplanten sogenannten „Montagsspaziergang“, ausgehend vom Platz „Auf der Idar“, und ähnliche Veranstaltungen im Stadtgebiet und die Teilnahme an selbigen verboten. Ein erster solcher „Spaziergang“, zu dem unter anderem die vom Verfassungsschutz beobachtete Gruppierung „Freie Pfälzer“ aufgerufen hatte, hatte vergangenen Montag in Oberstein stattgefunden.