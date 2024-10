Plus Idar-Oberstein Sicherheit in Idar-Oberstein: Immer in Zweier-Teams unterwegs Von Vera Müller i Einige Senioren fühlen sich in der Stadt unsicher. Eine Nachfrage zu Kontrollen hat die Idar-Obersteiner Verwaltung nun beantwortet. Foto: Karl-Josef Hildenbrand Karl-Heinz Totz (CDU), Sprecher des neuen Seniorenbeirates der Stadt und Vorsitzender der Landes-Senioren-Union, macht sich Sorgen. Im Stadtrat hatte er bei der Verwaltung nachgefragt: Einige ältere Menschen berichteten von Ängsten, wenn sie in Oberstein unterwegs seien – vor allem in der dunklen Jahreszeit. Er wollte wissen: „Wer kontrolliert wo und wann?“ Nun gab es Antwort vonseiten der Verwaltung: Die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung sei Aufgabe der allgemeinen Ordnungsbehörden und der Polizei. Darüber hinaus hätten diese auch die Aufgaben zu erfüllen, die ihnen durch andere Rechtsvorschriften übertragen seien. Lesezeit: 2 Minuten

Derzeit seien bei der Stadtverwaltung Idar-Oberstein sechs kommunale Vollzugsbedienstete in Vollzeit beschäftigt. Gearbeitet wird meist im Zweier-Team. Die Vollzugsbediensteten seien in der Kernstadt, Idar und Oberstein sowie in den weiteren Stadtteilen zu Fuß oder mit dem Dienstwagen unterwegs. Gesetzlich zugewiesen Weiter heißt es: „Bei den gesetzlich zugewiesenen Verwaltungsaufgaben handelt es sich im ...