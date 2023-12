Sexueller Missbrauch der Tochter: Prozessbeginn am Landgericht Bad Kreuznach

Mit reichlicher Vorlaufzeit hat der Strafprozess gegen einen inzwischen 40-Jährigen ledigen Kfz-Mechaniker aus einem Ort der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen begonnen. Eigentlich hätte der Prozess am 6. Juli beginnen sollen. Eigentlich – aber der Angeklagte hatte sich unter wüsten Beschimpfungen Richtung Polizei, Jugendamt und Belastungszeugen dem Verfahren entzogen. Und dies seinerzeit dem Gericht unter Vorsitz von Folkmar Broszukat und seinem Verteidiger Knut Kirchhoff (Idar-Oberstein) per E-Mail am Vortag angekündigt.