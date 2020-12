Bad Kreuznach

In einem Berufungsverfahren vor der Kleinen Strafkammer am Landgericht Bad Kreuznach wurde ein inzwischen 31-jähriger Mann aus dem Kreis Birkenfeld zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und fünf Monaten auf eine Bewährungszeit von drei Jahren sowie der Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 1000 Euro verurteilt. In die Gesamtstrafe wurde eine vorherige Verurteilung wegen mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis einbezogen. Das Urteil wurde noch im Gerichtssaal rechtskräftig, nachdem sowohl der Angeklagte als auch Staatsanwalt Claudius Persdorf den Verzicht auf Rechtsmittel erklärt hatten.