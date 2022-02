„Letzte Runde“ – so lautet der Titel einer neuen Serie in der Nahe-Zeitung, die in der nächsten Woche starten wird. Sie befasst sich mit einer Zeit, in der es der Gastronomiebranche noch besser ging, in der die Menschen noch in die Wirtshäuser strömten und in der das Stammtischtreffen am Sonntagmorgen ein festes Ritual war.