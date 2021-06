Morbach

Seniorin beim Rasenmähen angefahren – Polizei sucht dunklen SUV

Eine Frau (68) ist am Donnerstag gegen 10.20 bei einem Unfall im Morbacher Ortsteil Gutenthal in der Dorfstraße leicht verletzt worden. Die 68-Jährige mähte auf einem Grundstück unmittelbar an der Dorfstraße den Rasen. Offenbar geriet sie mit einem Schritt rückwärts auf die Fahrbahn. In diesem Moment wurde die Frau von einem vorbeifahrenden dunklen SUV leicht gestreift. Der Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung B 327 fort. Die Frau verletzte sich leicht am linken Unterschenkel. Sie wurde vom DRK versorgt. Zu dem Fahrzeug, das möglicherweise nicht beschädigt wurde, sind weitere Angaben nicht bekannt. Eine Fahndung nach dem Wagen in der näheren Umgebung verlief ergebnislos.