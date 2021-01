Kreis Birkenfeld

„Elf Tage nach der ersten Impfung gegen Covid-19 geht es unseren Bewohnern gut. Wir hatten bis auf in Einzelfällen einen leichten Schmerz im Impfarm, der aber am dritten Tag verging, sowie vereinzelt eintretende Müdigkeit oder ein Mattigkeitsgefühl keine Nebenwirkungen zu verzeichnen“, berichtet Christian Grimm von der Seniorenwohnanlage Grimm in Tiefenstein. Dort waren am 3. Januar die ersten Impfungen im Kreis Birkenfeld erfolgt: 90 Bewohner und 40 Mitarbeiter ließen sich das Vakzin spritzen, die zweite Impfung erfolgt am 24. Januar.