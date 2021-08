Der Seniorenbeirat der VG Herrstein-Rhaunen will die Kandidaten, die bei der Bundestagswahl am 26. September im Wahlbezirk 201 (Landkreise Bad Kreuznach und Birkenfeld) für ein Bundestagsmandat kandidieren, in die Pflicht nehmen. Das hat Beiratsvorsitzender Bernd Winter in der jüngsten Sitzung des Beirates im VG.Verwaltungsgebäude in Herrstein deutlich gemacht.