Breitenthal

Wenn erst einmal die Hemmschwelle überwunden ist, haben ältere Menschen schnell Spaß daran, mit dem Computer, Handy oder Tablet umzugehen. Davon ist Hans-Jürgen Fackler fest überzeugt. Der Mann aus Breitenthal wird künftig in einer regelmäßig in der Nahe-Zeitung erscheinenden Kolumne Senioren behutsam in die digitale Welt führen.