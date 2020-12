Bad Kreuznach/Kirn

Solche Straftäter wünscht sich die Polizei: der 24-jährige Mann, der zwischen dem 17. und dem 30. September 2019 mehrere Einbrüche im Kirner Stadtgebiet begangen hat, hinterließ an einem Tatort sein Portemonnaie samt Ausweispapieren. Das Amtsgericht Bad Kreuznach verurteilte den mehrfach und auch einschlägig vorbestraften Angeklagten jetzt zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten. Außerdem ordnete das Gericht die Unterbringung des suchtkranken ehemaligen Maurerazubis in einer Entziehungsanstalt an.