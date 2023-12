Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung am Montagabend mit dem Forstetat für 2024 und den Regelungen für Brennholzverkauf beschäftigt. Forstamtsleiter Peter Prölß und Försterin Marleen Eickhoff stellten in Vertretung für Revierleiter Stefan Kreutz die Schwerpunkte der Maßnahmen im Stadtwald vor. Diskussionen gab es um die computergestützte Brennholzvergabe.