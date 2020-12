Baumholder/Barcelona

In einer Welt im Ausnahmezustand ist neben Italien vor allem Spanien eins der aktuell besonders stark betroffenen Länder in der Corona-Krise. Dort herrscht schon seit einigen Tagen eine Ausgangssperre, die über das in Deutschland nun gültige Kontaktverbot noch weit hinausgeht. Myriam Kuhn, die aus Baumholder stammt und für das Auswärtige Amt arbeitet, hält dennoch für Deutschland in Barcelona die Stellung. Im dortigen Generalkonsulat ist zurzeit die Hilfe und Beratung deutscher Urlauber, die zurück in ihre Heimat gelangen wollen, die alles dominierende Aufgabe.