Herborn

Im Rahmen einer Baumpflanzaktion haben die „Super-Einsatz-Kräfte“ („SEK“) Herborn Anfang Dezember 15 Bäume am Festplatz, am Spielplatz und am Wanderparkplatz gesetzt. Darüber informierte Ortsbürgermeister Peter Remuta Ratsmitglieder und Gäste bei der jüngsten Gemeinderatssitzung.