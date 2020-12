Birkenfeld

Nach einigem Hin und Her und teils heftiger Kritik von Lehrgangsteilnehmern war es am Dienstagnachmittag so weit. Das Berufsförderungswerk (BFW) der Elisabeth-Stiftung in Birkenfeld wurde „geordnet geschlossen“, so Vorstandschef Hans-Dieter Herter im NZ-Gespräch.