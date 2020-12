Birkenfeld

Christoph Leinen aus dem Eifelort Bleialf steht kurz vor dem Ende seines Studiums am Umwelt-Campus Birkenfeld. Wo er danach arbeiten will, überlegt er noch. Dass er aber in ein paar Monaten noch einmal mit der in der Birkenfeld beheimateten Stefan-Morsch-Stiftung telefonieren wird, steht fest. Der Grund: Christoph Leinen will wissen, wie es dem elfjährigen Jungen in den USA geht, für den er vor wenigen Wochen Knochenmark gespendet hat.