Technik und Musik – das sind die beiden Themen, die Mirko Wagner begeistern. Der 28-Jährige aus Idar-Oberstein, der derzeit in der Werkstatt der Stiftung Kreuznacher Diakonie am Standort Asbacher Hütte arbeitet, würde gern in die Musikbranche einsteigen und den Schritt in den ersten Arbeitsmarkt machen. Dass dies nicht leicht wird, weiß er, aber lange Wege kennt er, und den einen oder anderen Umweg hat er auch schon hinter sich gebracht.